Serie B, LIVE / Benevento - Pisa 1-0 La cronaca del big match del Vigorito

Benevento (4-3-3): Paleari; Elia, Barba, Vogliacco, Letizia; Ionita, Calò, Acampora; Insigne, Forte, Improta; A disp.: Manfredini, Gyamfi, Tello, Farias, Petriccione, Moncini, Viviani, Sau, Masciangelo, Talia, Pastina, Brignola. All.: Caserta

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Siega, Nagy, Mastinu; Belani; Torregrossa, Sibilli. A disp.: Livieri, Dekic, Berra, Cohen, Touré, Masucci, Gucher, Di Quinzio, De Vitis, Puscas, De Marino, Marsura. A disp.: D'Angelo

Arbitro: Di Martino di Teramo. Assistenti: Di Iorio e Rossi. IV ufficiale: Feliciani. Var e Avar: Dionisi e De Meo

Reti: 3'pt Ionita

PRIMO TEMPO

18' Brivido Benevento: cross di Letizia per la testa di Insigne, ma Nicolas respinge

13' Batti e ribatti nell'area giallorossa: conclusione di Birindelli che spara in curva. Il Pisa spinge

10' Ammonito Mastinu per fallo su Elia

9' Paleari! Che parata dell'estremo difensore su perfetto colpo di testa di Leverbe

5' Tiro - cross di Mastinu che colpisce l'incrocio dei pali

3' Benevento in vantaggio: cross di Insigne, Birindelli prova a sventare la minaccia di testa ma la palla va sul sinistro di Ionita che insacca per l'1-0

2' Risponde il Benevento con un forte sinistro di Acampora dalla lunga distanza: Nicolas devia in calcio d'angolo

1' Conclusione di Sibilli che sporta i guantoni a Paleari

0' Comincia la partita. Piove a dirotto sul Vigorito

PRE PARTITA

Al Vigorito si affrontano Benevento e Pisa per il big match della 32^ giornata. Caserta torna al 4-3-3. Scelte obbligate in difesa con Barba e Vogliacco al centro e il rientro di Elia sulla corsia di destra, con Letizia sul versante opposto. A centrocampo c'è Calò insieme a Ionite e Acampora. In avanti Forte è supportato da Insigne e Improta. Lapadula non figura neanche in panchina a causa di un problema alla caviglia.