Benevento, Acampora: "Tre punti pesanti, vogliamo confermarci a Reggio Calabria" Le parole del centrocampista, migliore in campo tra i giallorossi

È stato il migliore in campo del match vinto contro il Pisa. Gennaro Acampora si gode il momento e nel post gara ha espresso tutta la propria soddisfazione:

“Sono tre punti molto pesanti. L’autogol di Caracciolo? Ho cercato di mettere una palla forte in mezzo, fortunatamente è andata bene. L’importante era vincere a tutti i costi e ci siamo riusciti. Abbiamo lavorato bene nelle ultime due settimane, stando sempre sul pezzo e senza mollare: penso che lo si sia visto in campo nel corso dei novanta minuti. Il Pisa spinge molto sugli esterni, anche facendo tanta densità in mezzo con quattro calciatori. Improta e Insigne ci hanno dato una grande mano nello sviluppo del gioco”.

REGGINA - “Sarà una trasferta difficile come lo sono tutte. Andremo lì per fare risultato, in modo da dare continuità all’importante vittoriosa conquistata col Pisa”.

CONCRETEZZA - “Fare cinque gol alla miglior difesa non è cosa da poco. Siamo consapevoli dell’ottima prestazione, dobbiamo continuare così senza alcun dubbio”.