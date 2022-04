Benevento, Forte: "Ogni gara è una finale, con questa fame andremo lontano" L'attaccante giallorosso: "Nelle ultime due settimane abbiamo lavorato tanto"

Ecco il commento di Forte al termine del match vinto contro il Pisa:

“Era una partita delicata contro una diretta concorrente, tra l’altro dopo la sosta. Abbiamo dato una grande dimostrazione di forza. Ora dobbiamo continuare a lavorare e scendere in campo a Reggio come se fosse una finale. C’è stata grande cattiveria e lo abbiamo dimostrato sin da subito. Con questa fame possiamo andare lontano. In queste due settimane abbiamo lavorato tanto e lo si è visto”. Ha poi proseguito: “Ci sono sette finali da giocare e ogni partita è come un play off, giocandoci la vita. A Reggio sarà difficilissima, sappiamo che loro possono ancora puntare ai play off. Per noi sarà una finale che per noi è fondamentale”. Sul suo stile di gioco ha sottolineato: “Cerco sempre di mettermi a disposizione perché l’unica cosa che conta è vincere. Ciò che è importante è il collettivo, senza risultati non siamo niente. Ho cercato di migliorare questo aspetto, per la squadra sono importanti anche i movimenti non solo i gol”.