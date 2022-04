Benevento, Caserta: "Grande prestazione, adesso continuiamo così" Il tecnico giallorosso nel post gara: "Pensiamo alla Reggina, sarà un'altra gara difficile"

È un Caserta soddisfatto quello che ha analizzato la vittoriosa gara contro il Pisa subito dopo il triplice fischio. Un risultato netto che ha permesso alla Strega di riscattare la sconfitta di Frosinone e lanciarsi in maniera importante nel rush finale di stagione: “La differenza nel calcio sta nella concretezza, questo spesso e volentieri ti permette di vincere. In passato abbiamo creato tanto e concluso poco, mentre questa volta è stato diverso. Non era facile dopo la brutta sconfitta di Frosinone. Il Pisa era un avversario difficile da affrontare. Sono convinto che questa squadra ha bisogno della settimana di lavoro. Sono molto contento per i ragazzi perché lo meritano e stanno facendo un percorso molto bello. Alla vigilia c’era da poco da parlare, bisognava fare una grande prestazione come visto”.

NUMERI - “I numeri sono importanti perché sono quelli che nel calcio dicono la verità. Continuo a pensare che questa squadra con il 4-3-3 si esprima meglio: è l’abito giusto. Perché non ci gioco sempre? In alcuni momenti del campionato vengono a mancare degli interpreti, soprattutto il play, che portano a modificare qualcosa. Viviani è venuto meno nel nostro momento migliore. In quel ruolo anche Calò è altrettanto importante, ma non ha attraversato un buon momento. Ha fatto una grande partita insieme a tutta la squadra. Sono contento perché più elementi riusciamo a far sentire importanti e più c’è la possibilità di fare delle prestazioni positive”.

ASSENTI - “Adesso c’è fuori Glik che per noi è un calciatore fondamentale, oltre a Lapadula che aveva un problema alla caviglia. L’importante è continuare a lavorare senza pensare a nulla. Purtroppo, nel calcio si parla sempre del gruppo perché ci si basa solo sul risultato finale. Questi ragazzi danno sempre il massimo e compongono uno spogliatoio sano e unito. Mi auguro che aprile sia un mese fortunato, ma soprattutto sarà importante riproporre queste prestazioni perché sono convinto che attraverso questo arriveranno i risultati”.

REGGINA - “La Reggina è una squadra forte, ha avuto un momento di difficoltà. Stanno bene, li ho visti giocare. Sarà una gara da non sottovalutare. Conosco bene il pubblico di Reggio e dà sempre qualcosa in più ai calciatori quando giocano in casa. Non sarà semplice”.