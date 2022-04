Benevento, Caserta: "Prestazione che mi lascia ben sperare" Il tecnico giallorosso: "Non era facile confermarsi, ora vogliamo più punti possibili"

Ecco le parole di Caserta nel post gara di Reggina - Benevento:

“Non era facile confermarsi soprattutto a livello di prestazione dopo la bella vittoria col Pisa. Sono molto contento perché ho visto la giusta mentalità da parte dei ragazzi e questo mi fa ben sperare per il prosieguo del campionato. Il risultato finale è frutto di tante piccole cose che succedono nei novanta minuti. Dobbiamo continuare con questo spirito, credo che sia la strada giusta”.

CINISMO - “Non è un caso che dopo la sosta si riesce a fare delle buonissime prestazioni. Quando non c’è il tempo materiale è normale la mancanza di un gioco fluido. Il campionato è ancora lungo, ogni partita può essere determinante. Dobbiamo recuperare le energie e cominciare a preparare il match di domenica col Vicenza”. Il tecnico giallorosso ha poi proseguito: “Se vado ad analizzare questa gara, dico che abbiamo fatto gol e ci sono state delle occasioni per raddoppiare. Sul finire di frazione abbiamo commesso delle leggerezze. Nella ripresa ci sono state le occasioni per chiuderla, dobbiamo essere meno egoisti. Bisogna sfruttare le occasioni da gol. Sono cose da migliorare perché basta un episodio negativo che si riapre tutto. Sono molto contento per tutta la squadra, in particolare per Moncini: gli attaccanti quando fanno gol sono sempre contenti. Dobbiamo ripartire dalla prestazione perché mi lascia ben sperare”.

MODULO - Questo sistema di gioco mi dà maggiori garanzie adesso. Ci sono stati dei momenti in cui qualcosa ho dovuto cambiare. Con la squadra al completo, il 4-3-3 è il modulo più adatto. Non è detto che bisogna iniziare o proseguire così, durante le partite si può giocare con due attaccanti come fatto. Dipende anche da posizionamento degli esterni. Occorre vedere come stanno i ragazzi, così come gli avversari. I nostri principi di gioco sono questi e tali restano”.

VICENZA - “Non c’è più da caricare. I ragazzi sanno che nessuna partita è facile. Non dobbiamo pensare agli altri, ma al fatto che affronteremo una squadra ostica come il Vicenza. Abbiamo obiettivi e motivazioni diverse, dovremo essere bravi a saper interpretare bene tutte le partite. Dobbiamo continuare a lavorare non pensando a nulla, ma con l’obiettivo che bisogna fare il maggior numero di punti possibili a partire da quella di domenica”.