Benevento, Forte: "Nessuno ha più motivazioni di noi, vogliamo l'obiettivo" L'attaccante giallorosso ha realizzato la settima marcatura con la Strega

Settimo gol in giallorosso per Francesco Forte che si conferma un attaccante di grande spessore per il Benevento. Ecco le sue parole al termine del match con la Reggina:

“Sono contento, ringrazio i miei compagni che mi mettono in condizione di fare gol. Gioco in una squadra fortissima, penso che da qui alla fine potremo dire la nostra nella lotta promozione. Il modulo? Per un attaccante come me i cross sono fondamentali. L’importante è che ci sono calciatori forti. Alla fine, i valori della rosa vengono fuori, dobbiamo crederci fino alla fine”.

“Ho lavorato tanto sul colpo di testa, cerco sempre di migliorarmi. Devo ringraziare Tello che ha messo una grande palla. Il resto ce lo mette la cattiveria che indirizza la palla dove deve andare”.

“Il mio obiettivo principale è quello di vincere, al di là della doppia cifra. La squadra deve continuare così. Mi sento di fare i complimenti a Insigne e Improta che hanno fatto la differenza nell’atteggiamento. Questo alla lunga è rilevante”.

“E’ difficile non essere carichi in questo momento. Nessuno ha più motivazioni di noi perché abbiamo sempre rincorso. Penso che il campo abbia dimostrato che il Benevento è una delle squadre più forti, possiamo vincerle tutte. Se ci crediamo possiamo raggiungere l’obiettivo”.