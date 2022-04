Benevento, Calò: "Dopo la sosta siamo ancora più uniti" Il centrocampista giallorosso: “Devo migliorare sotto porta per segnare di più”

Seconda partita consecutiva da titolare per Giacomo Calò che si è espresso così nel post gara della vittoriosa trasferta di Reggio Calabria: “Giocando ogni tre giorni è importante farsi trovare pronti ed essere importanti per la causa. Inizialmente ho fatto più fatica, ma si è trattata di una questione fisica. Le scelte del mister bisogna accettarle, nel frattempo bisogna allenarsi al massimo. Meglio lavori e meglio dai in partita”.

SOSTA - “Dopo la sosta è cambiato qualcosa a livello mentale e anche di gruppo, ci siamo uniti di più rispetto all’inizio. Abbiamo capito che non possiamo permetterci di avere alti e bassi. Sicuramente vincere è la cosa più importante, ma è fondamentale anche non perdere”.

GOL - "Mi mancano i gol. Devo migliorare nel farmi trovare pronto nella zona dell’area per calciare, ovviamente questo è la cosa più importante sotto l’aspetto soggettivo. Se la squadra vince è meglio, ma se guardi il singolo si vedono le marcature e non il minutaggio”.

POSIZIONE - “I nostri terzini sono sempre molto alti, quindi sono chiamato a stare più arretrato altrimenti rischio di lasciare i centrali sguarniti”.