"E' tempo di crescere insieme", abbraccio tra il Benevento e il Guacci (FOTO) L'incontro di questa mattina con gli studenti

Prosegue l'iniziativa "E' tempo di crescere insieme", con il Benevento che ha fatto visita al Liceo Guacci. Attraverso un collegamento centralizzato, gli studenti dell'istituto sannita hanno avuto modo di ascoltare le parole dei rappresentati della società che hanno messo in risalto il succo dell'iniziativa, orientata a far avvicinare le nuove generazioni ai colori giallorossi dopo due anni di chiusure determinate dalla pandemia. Presente anche Kamil Glik che ha testimoniato la sua azione di solidarietà nei confronti del popolo ucraino in questi tremendi mesi di conflitto. Non è mancato un video in cui i calciatori Letizia, Paleari, Tello, Glik, Foulon, Brignola e Pastina hanno parlato del proprio vissuto e dell'importanza di determinate tematiche come la famiglia, lo studio e la lotta al razzismo.

All'iniziativa ha collaborato anche Confindustria, rappresentata per l'occasione dal vicepresidente Fulvio Rillo: "Il nostro ruolo si basa sul concetto di "insieme" che stiamo usando in tutti gli ambiti, ciò significa mettere in sinergia il governo nazionale con le aziende. Questo è un progetto voluto fortemente dal presidente Vigorito anche per dare una scossa alla città, considerato che stiamo vedendo una scarsa presenza di pubblico allo stadio. Le aziende sono state molto sensibilizzate, tanto che alla prima partita ne hanno partecipato in 40 con ben 300 lavoratori. Speriamo di riuscire a convincere anche i ragazzi, dopo due anni di chiusure forzate e di studio da casa. Il calcio è anche momento di evasione, di felicità e sostegno alla propria città".

Rilevante anche il commento della dirigente scolastico dell'istituto, la professoressa Mazza: "Parliamo di una iniziativa molto interessante e avvincente. Dopo due anni di pandemia è molto importante andare allo stadio, dove c'è un ambiente aperto e soprattutto il piacere di stare insieme. I ragazzi hanno aspettato questo appuntamento con grande interesse e sono certa che andranno allo stadio, visto l'entusiasmo mostrata. Abbiamo bisogno dello sport e vogliamo gioire nel piacere di tifare Benevento".

Ricordiamo che l’iniziativa “E’ tempo di crescere insieme” prevede anche una forte scontistica sui biglietti delle partite casalinghe a tutte le scuole di ogni ordine e grado, oltre ai lavoratori delle aziende associate a Confindustria.