Benevento, Caserta tra dubbi e certezze Lapadula salta anche il Vicenza. Forte è una garanzia

Ci sono delle convinzioni che Caserta non abbandonerà da qui alla fine: il 4-3-3 e Francesco Forte nel ruolo di punta centrale. Certo è che la fortuna dovrà essere stavolta la più grande alleata. Servirà la disponibilità di tutti. Serve che ci saranno quei “calciatori – chiave” per continuare sulla strada tracciata durante l’ultima sosta. Certezze in difesa, a centrocampo e in avanti. Elia sulla destra e Letizia a sinistra rientrano nelle convinzioni del tecnico calabrese che non si priverà nella zona nevralgica del campo di Ionita e Acampora. Sul tridente, va be’, ci siamo già: Insigne, Forte e Improta. Ma in difesa sorge un problema: la gestione di Barba. E’ in diffida. E Glik sarà out. Bisognerà evitare che quel giallo (spada di Damocle) possa arrivare nella sfida con la Ternana, ovvero prima di Monza (ammesso che sarà la partita fondamentale per la promozione diretta). Perché guai ad abbassare la guardia in queste partite semplici solo sulla carta. In avanti c’è Lapadula ritenuto da tutti un lusso. Il calciatore sta meglio, ma non si è allenato con la squadra. Insomma domani non sarà della partita. Possiamo scommettere. Caserta prima della sosta ha provato a far convivere tutte le punte, a sfruttare al massimo il potenziale offensivo. Ma il risultato non è stato gradito e il riferimento non è solo alla disfatta di Frosinone, dopotutto anche prima, nelle vittorie, non aveva mai convinto quel gioco così offensivo e poco equilibrato. Insomma si andrà avanti con una punta e la fiducia sarà data a Forte (7 gol, uno in più di Torregrossa), il più prolifico il giallorosso dei rinforzi offensivi di gennaio in tutta la B. Tra i dubbi c’è la figura del regista: Viviani sta bene, Calò si è ripreso mettendo la firma sulle ultime due vittorie. Qui si farebbe bene a non scommettere ma la sensazione è che il Benevento partirà ancora una volta con l’ex Pordenone. Alle 18.40 ci sarà la conferenza di Caserta in diretta su Ottochannel, canale 696, ma difficilmente il tecnico scoprirà le carte. Dopotutto qualche dubbio lo accompagnerà fino a domani.