La Cremonese "cade" a Frosinone: tutto è ancora in palio Il Lecce è riuscito a battere la Spal con un po' di sofferenza: in vetta nessuno è imbattibile

Il Lecce riesce a conquistare il massimo nonostante tanta sofferenza contro la Spal, ma la Cremonese si ferma a Frosinone e il suo stop fa rumore. Una considerazione spicciola: lì davanti sono tutti umani e nessuno riuscirà a chiudere i conti prima dell'ultima partita di campionato. Per il Benevento, in attesa di giocare contro il Vicenza, la sconfitta della Cremonese è una notizia suggestiva: i lombardi, in teoria, sarebbero raggiungibili in “due mosse”. Riferimento palese alla partita col Vicenza e al recupero col Cosenza. Nessuna delle due sfide sarà una passeggiata di salute, ma se le cose dovessero andare per il meglio, bè, inizierebbe un altro campionato. Bisogna solo aspettare. Fiduciosi.