Benevento, Caserta: "Non guardo la classifica, penso solo al Vicenza" Il tecnico giallorosso: "Sarà una gara molto difficile. Non facciamo calcoli, dobbiamo vincere"

Domani il Benevento tornerà in campo per affrontare il Vicenza al Vigorito. In conferenza stampa, il tecnico giallorosso Fabio Caserta ha presentato così l'incontro:

FOULON - "Sta bene, si è allenato con la squadra dopo l'infortunio. Può giocare. Si tratterà da una scelta tecnica".

GESTIONE - "Non terrò conto della diffida di Barba. L'unica cosa che guardo è la condizione fisica visto che stiamo giocando ogni tre giorni. Mi interessa chi sta bene. Non bisogna guardare le diffide, almeno io faccio così".

FARIAS - "Sta meglio. Si allena bene e ha alzato anche i ritmi. Non ha giocato le ultime partite per scelta tecnica".

VIVIANI - "E' subentrato a Reggio, ha bisogno del ritmo partita. Non è ancora al 100%. Dall'inizio fa più fatica, ma un minutaggio in corso d'opera permetterà di accelerare il processo di vederlo tra i titolari".

AVVERSARI - "Non mi interessa di ciò che fanno gli altri. Possiamo decidere solo il nostro futuro. Pensiamo solo al Vicenza, con la consapevolezza della difficoltà dell'incontro".

PETRICCIONE - "Questa squadra è composta da ottimi calciatori, faccio delle scelte in base a ciò che vedo durante la settimana. Sta giocando poco non per demeriti suoi, ma perché chi sta giocando nel suo ruolo sta facendo bene. E' arrivato a gennaio e non è semplice entrare subito nei meccanismi. Ogni volta che è stato chiamato in causa ha comunque fatto sempre bene".

VICENZA - "Non sarà una partita facile, il Vicenza cercherà di portare a casa punti preziosi perché vuole mantenere la categoria. Si trova nelle posizioni basse, ma non per questo bisogna sottovalutarla. Ci sono dei momenti in un campionato in cui va tutto male. Dobbiamo essere bravi, soprattutto in queste partite dove ci sarà da soffrire. La classifica conta ben poco, ma sarà importante ciò che faremo nei novanta minuti. In questo momento della stagione ogni squadra ha un obiettivo, per loro sarà fondamentale questa partita".

CALCOLI - "Non faccio calcoli. La classifica la guarderò nelle ultime due giornate, dove tante cose saranno delineate. Se la guardano gli altri è giusto che sia così, ma io devo pensare al Vicenza".

ATTEGGIAMENTO - "Mi aspetto tanto da tutti, soprattutto dall'atteggiamento. Sappiamo quali sono i nostri difetti, così come i nostri pregi. Dobbiamo cercare di fare una grande partita a cominciare dal riscaldamento. Questo squadra ha dimostrato che quando abbassiamo l'attenzione vengono fuori i difetti".

TELLO - "Non deve perdere la testa, mantenendo alta la concentrazione. Sa che questi sono i suoi limiti, ma deve sfruttare i tanti pregi. Sta facendo un campionato eccezionale, si fa trovare sempre pronto e ha fatto dei gol importanti. Sono convinto che nelle caratteristiche può fare anche molto di più".

QUALITA' - "E' importante per il Benevento come per tutte le altre squadre. Il nostro organico è importante, quando faccio delle scelte iniziali so che posso contare anche su chi sta in panchina. Purtroppo ne posso scegliere undici. La cosa più importante è che quando andiamo in campo dimostrano il proprio valore. La cosa importante non è solo chi gioca dall'inizio, ma tutti devono sentirsi parte integrante del gruppo. L'organico è una doppia possibilità per l'allenatore di poter scegliere tranquillamente".