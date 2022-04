Benevento, tutto pronto: ecco l'undici titolare Confermata la squadra di Reggio

Fabio Caserta non si smentisce e punta ancora tutto sulla continuità. In fondo, alla vigilia aveva anche chiarito l'unico dubbio che risiedeva a centrocampo. Quindi sarà ancora 4-3-3 con Paleari tra i pali. In difesa al di là della disponibilità di Foulon, oltre a quella di Masciangelo, sulle fasce si muoveranno Elia a destra e Letizia sulla sinistra. Al centro faranno coppia Vogliacco e Barba con quest'ultimo in diffida. A centrocampo confermato Calò in cabina di regia con Ionita e Acamapora mezzali. Il tridente sarà formato da Insigne, Forte e Improta. Caserta ha fatto riferimento in conferenza stampa all’importanza di avere una panchina di qualità. Saranno quindi pronti a dare il loro contributo giocatori come Tello, Petriccione e Moncini.