Benevento - Pisa, netto incremento della prevendita Nella gara d’andata dei play off si prevede il pubblico delle grandi occasioni

A distanza di poco più di 24 ore, si è registrato un netto incremento della prevendita per l'incontro tra Benevento e Pisa, valido per l'andata delle semifinali play off. Il dato aggiornato vede 5626 emissioni per la tifoseria giallorossa. Numerosa anche la presenza dei sostenitori toscani che, al momento, hanno fatto propri 546 tagliandi per il settore ospiti. Ricordiamo che il Benevento Calcio ha promosso una prevendita a prezzi scontati, con una forte agevolazione per minorenni, over 65 e donne che potranno accedere allo stadio, in ogni settore, alla simbolica cifra di 5 euro.