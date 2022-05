Il Benevento vuole uno stadio giallorosso: grande sconto sulle maglie da gioco L'iniziativa promossa dal club sannita in vista della semifinale play off

E' il momento più importante della stagione del Benevento che domani sera, con fischio d'inizio fissato alle 20:30, affronterà il Pisa sul manto erboso del Vigorito. Per l'occasione la società vuole favorire uno stadio colorato di giallorosso attraverso una forte riduzione del costo delle maglie da gioco ufficiali che avranno uno sconto del 60%. Le stesse sono acquistabili presso lo Store di via del Pomerio. Un motivo in più per sostenere la Strega nel migliore dei modi da parte dei numerosi sostenitori che domani affolleranno gli spalti dell'impianto sportivo sannita.