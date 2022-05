Vigilia di Benevento - Pisa, la Curva Sud si raduna per incitare la squadra Il sostegno dei tifosi giallorossi

E' la vigilia di Benevento - Pisa e l'attesa in città cresce sempre di più. La vittoria ottenuta al Del Duca ha ridestato gli animi, conferendo entusiasmo a una piazza che ha vissuto il campionato con un inspiegabile senso di amarezza. La prevendita procede a gonfie vele e i ragazzi della Sud, che non hanno mai fatto mancare il sostegno sia in casa che fuori, sono desiderosi di dare una ulteriore spinta alla squadra in occasione della partenza di questa sera per il ritiro di Venticano. Gli ultras, hanno fatto sapere in una nota, si raduneranno nei pressi dello stadio Vigorito alle 18:30, in modo da dare una spinta alla squadra in vista del match di domani in programma contro i nerazzurri di D'Angelo.