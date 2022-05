Benevento - Pisa, Caserta valuta Letizia Dubbi sull'utilizzo del capitano che prova a stringere i denti

Giorno di rifinitura in casa Benevento e anche di importanti valutazioni su quei calciatori che devono fare i conti con fastidiosi problemi di natura fisica. Forte era in panchina ad Ascoli, anche se al momento non può ancora fornire il proprio contributo nel migliore dei modi: sarà convocato anche col Pisa, ma potrà scendere in campo soltanto in vista di una eventuale finale. Col Pisa tornerà in panchina anche Moncini e per lui vale lo stesso discorso fatto con Forte, mentre quest'oggi saranno valutati Sau e Letizia. Quest'ultimo è uscito dal Del Duca abbastanza malconcio, tant'è che ha alzato bandiera bianca a dieci minuti dalla fine per lasciare il posto a Vogliacco. Il capitano ieri ha svolto un lavoro in piscina e cercherà di stringere i denti per essere presente a questo importante incontro.