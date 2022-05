Vigorito riceve il premio Prisco: "E' anche di Ciro. La serie A? Ci crediamo" Il massimo dirigente giallorosso omaggiato a Chieti

Prezioso riconoscimento consegnato al presidente Oreste Vigorito dalle mani di Gancarlo Abete, omaggiato del premio Prisco nella categoria "Dirigenti di Società". Nel corso dell'evento svoltosi al Teatro Maruccino di Chieti, l'operato del massimo dirigente giallorosso è stato considerato dai presenti come una "avventura sportiva straordinaria, caratterizzata dalla cavalcata che ha visto partire il Benevento dalla C2 fino ad arrivare per ben due volte in serie A". Non è mancato il ricordo del compianto Ciro Vigorito, con il quale è nata l'esperienza sannita nel lontano 2006. Visibilmente emozionato, Oreste Vigorito ha ringraziato tutti i presenti:

"Voglio ringraziare chi c'è e chi non c'è più per avermi voluto indicare come presidente dell'anno. Questo mi fa ricordare due cose: il premio va a me e mio fratello. Lui è sempre con me, anche se sono passati dodici anni. Diciamo spesso ai calciatori che hanno avuto un grande dono, ovvero quello di regalare un sorriso ai bambini. Fatelo giocando bene ed essendo puliti, leali e trasparenti. Buona fortuna a tutti e viva il calcio".

Il Benevento è in piena lotta per la promozione in serie A attraverso i play off, un obiettivo che è ben presente nei pensieri e nelle convinzioni del presidente giallorosso: "Per andare in serie A bisogna crederci, poi bisogna farlo. Noi ci crediamo e cercheremo di farlo".