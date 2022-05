Pisa, D'Angelo: "Il Benevento è la squadra più esperta, ci metteremo il cuore" Il tecnico nerazzurro: "Dimentichiamo il 5-1 del campionato. Vogliamo fare risultato"

Conferenza stampa per D'Angelo alla vigilia di Benevento - Pisa. Ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro:

"E' stata una sosta molto più breve delle altre volte, non penso che avremo problemi sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda il 5-1 di campionato, credo che non dobbiamo pensare ai precedenti ma soltanto a giocare al meglio questa partita. Cercheremo di fare risultato".

"Hermannsson? Vedremo se convocarlo. Si è allenato poco con la squadra. La valutazione sarà fatta domattina".

"Per me è motivo di grande soddisfazione giocare questa partita, siamo arrivati terzi nel campionato più difficile nella storia della serie B. Il fatto di aver chiuso davanti a formazioni importanti come Benevento, Monza, Brescia è motivo di grande soddisfazione per tutti noi. La società ci ha messo nelle condizioni migliori per fare questo tipo di campionato. Adesso abbiamo la voglia e la determinazione per andare in serie A. Non sarà facile. Affronteremo una squadra forte, con calciatori che andranno ai prossimi mondiali e che sono di categoria superiore".

"Il Benevento è la squadra più esperta del campionato. Ha calciatori che da un momento all'altro possono tirare fuori qualcosa di buono. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto sempre, mettendoci grande cuore. Non sarà una gara semplice, ma la squadra è molto consapevole dell'importanza di questo appuntamento e ha voglia di fare le cose nel modo giusto".