L'urlo della Sud prima della partenza I tifosi hanno voluto salutare e incitare la squadra prima del ritiro di Venticano

Il momento è di quelli importanti. Lo sa la squadra, lo sanno i tifosi che hanno finalmente fatto riesplodere la loro vecchia passione. Questo pomeriggio, appena dopo il termine dell'allenamento al Ciro Vigorito, i tifosi si sono fatti trovare fuori dai cancelli dello stadio per spronare la squadra a spingerla sin da ora verso la vittoria. Finalmente si respira un'aria diversa, l'ha sottolineato anche Caserta in conferenza stampa. E la cosa non può che essere accolta positivamente da tutta la squadra. Appena dopo la conferenza, la squadra è partita in pullman alla volta di Venticano per il ritiro pre-partita. E i tifosi non solo non hanno lasciato la loro postazione, ma sono addirittura cresciuti di numero. Un buon viatico per la partita di domani. Il connubio tifosi-squadra è quello che serve per ottenere un successo così prestigioso. Insieme si può.