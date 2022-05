Benevento, la Sud: "Portate sciarpe e bandiere, rendiamo lo stadio una bolgia" Sale l'attesa in vista del match di questa sera col Pisa

Dopo il sostegno di ieri in occasione della partenza della squadra per Venticano, la Curva Sud ha pubblicato questa mattina una nota in cui ha rincarato la dose in vista del match di questa sera:

"È il momento di incitare con più forza i nostri colori. Siamo ancora una volta in lotta per la promozione in serie A, un traguardo che significherebbe tanto per tutto il territorio sannita. Dobbiamo scendere in campo insieme ai ragazzi per spingerli verso questo sogno, a cui non abbiamo mai smesso di credere. Chiediamo a tutti coloro che saranno presenti allo stadio di entrare con largo anticipo e di portare con sé qualsiasi vessillo giallorosso tra sciarpe e bandiere. Dovremo creare uno spettacolo unico, conferendo sostegno, coraggio e forza alla squadra. Mai come questa volta servirà essere il dodicesimo uomo in campo per vincere questa prima semifinale. Inutile dire che poi l’appuntamento sarà all’Arena Garibaldi, dove dovremo presenziare in massa. Adesso i pensieri sono tutti rivolti a questo incontro, dove sarà importante far valere il fattore campo e lo spirito sannita. Mettete da parte polemiche, mugugni e altro che vi hanno riempito la bocca nelle scorse settimane. Questo è il tempo di lottare tutti insieme per un sogno, perché nonostante i successi degli ultimi anni abbiamo ancora tanta fame di vincere e di vedere il Benevento il più in alto possibile. Seguite i nostri cori e rendiamo questo stadio una bolgia. Forza Sanniti, tirate fuori la voce!"