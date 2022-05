Benevento, Foggia: "Glik resterà anche l'anno prossimo" Il diesse si è espresso a una emittente polacca: "Dobbiamo affrontare il Pisa nel modo giusto"

Intervistato dall'emittente polacca TVP SPORT, il direttore sportivo Pasquale Foggia ha annunciato che Kamil Glik resterà in giallorosso anche nella prossima stagione: "Kamil è il ledaer assoluto dell'intera squadra. Rimarrà al club per un'altra stagione? Sicuramente sì".

Foggia si è anche soffermato sugli spareggi promozione e su Lapadula: "Tutto ricomincia nei playoff. Il Pisa è una squadra molto affiatata ed equilibrata. La loro caratteristica sono gli attaccanti estremamente forti. Lapadula? Per noi è sicuramente un valore aggiunto. È un giocatore che fa la differenza in campo. La nostra squadra sta bene mentalmente. Tutti sanno che stiamo giocando per qualcosa di molto importante. Giochiamo la prima partita davanti al nostro pubblico. Ora dobbiamo dimostrare di essere abbastanza bravi per affrontare queste due partite nel modo giusto".