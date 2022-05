Benevento, ecco la formazione: due le novità Insigne scenderà in campo dal primo minuto

La strega sceglie la strada della continuità con due variazioni. A centrocampo e in attacco. Caserta riconferma la difesa: Letizia e Masciangelo sulle fasce, Glik e Barba la coppia centrale. Ma dal centrocampo in su cambiata qualcosa. Il tecnico vuole un Benevento più offensivo, da qui la decisione di schierare sin dal primo minuto Roberto Insigne che prenderà il posto di Tello. Ma stavolta il colombiano non siederà in panchina, farà la mezzala come nel secondo tempo di Ascoli. Dubbi quindi sul nome del giocatore che sarà sostituito. Potrebbe essere Ionita ma Acampora ha lamentato un fastidio. Dipenderà quindi dalla capacità del napoletano di stringere i denti in una sfida che vale tanto ma che prevederà il ritorno all’Arena Garibaldi. Quindi 4-3-3 con Paleari tra i pali. In difesa: Letizia, Glik, Barba, Masciangelo. A centrocampo Tello, Calò e Acampora (o Ionita). In avanti: Insigne, Lapadula, Improta.