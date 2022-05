Play off, la diretta testuale di Benevento - Pisa I giallorossi affrontano i toscani nella gara d'andata delle semifinali

Benevento - Pisa 0-0 (Live)

Benevento (4-3-3): Paleari; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo; Tello, Calò, Acampora; Insigne, Lapadula, Improta. A disp.: Manfredini, Gyamfi, Elia, Vogliacco, Petriccione, Foulon, Moncini, Ionita, Viviani, Pastina, Forte, Brignola. All.: Caserta

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, De Vitis, Beruatto; Touré, Nagy, Marin; Sibilli; Puscas, Lucca. A disp.: Livieri, Berra, Benali, Siega, Torregrossa, Cohen, Spina, Mastinu, Masucci, Gucher, Di Quinzio, De Marino. All.: D'Angelo

Arbitro: Prontera di Bologna. Assistenti: Peretti e Tegoni. IV uomo: Rapuano. VAR e AVAR: Irrati e Giallatini

PRE PARTITA

Al Vigorito c'è l'importante incontro tra Benevento e Pisa, valido per la gara d'andata delle semifinali play off. Caserta effettua dei cambi alla formazione rispetto a quanto visto ad Ascoli: riposa Ionita che viene sostituito da Tello, con Insigne che agirà nel tridente d'attacco insieme a Lapadula e Improta. Confermata la difesa. Poche novità anche per D'Angelo che in avanti si affida alla coppia composta da Puscas e Lucca. Si prevedono più di diecimila spettatori: la Strega cerca la vittoria in vista del match di ritorno di sabato in programma all'Arena Garibaldi.