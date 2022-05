Benevento, Masciangelo: "Siamo una famiglia. Ora il ritorno, non vediamo l'ora" Le parole dell'esterno difensivo: "Combattiamo tutti per uno stesso obiettivo"

Ecco le dichiarazioni di Masciangelo nel post Benevento - Pisa:

"Le cose sono andate bene. Abbiamo fatto una grandissima partita con un atteggiamento impeccabile. Siamo stati una famiglia che lottava su ogni pallone e si davano una mano. Combattiamo tutti per uno stesso obiettivo, adesso ci giochiamo il ritorno che sarà una grande battaglia. Non vediamo l'ora. Siamo una squadra forte, abbiamo ritrovato quello spirito vincente e lo stiamo dimostrando. Dobbiamo continuare su questa strada. Sono sicuro che faremo grandi cose con questo atteggiamento".

IMPIEGO - "Ho cercato di farmi trovare pronto, non trovavo spazio da tempo ma non ho mai mollato. C'è una competizione agguerrita. E' stato bello dare una mano ai compagni. Con questo spirito di coesione è bello scendere in campo per dare tutto a questa maglia insieme ai ragazzi".

TATTICA - "Il piano tattico era di spingere sulla sinistra. Con Improta e Acampora è tutto più facile perché sono calciatori di qualità. Il mister ci ha detto di andare molto sulle fasce ed è andata bene".

CARATTERE - "Queste partite vanno giocate con personalità, non mi tiro mai indietro. Ben venga, sono pronto a dare il massimo quando vengo chiamato in causa. Sono rientrato in campo e sono felice, spero di dare una mano alla squadra".