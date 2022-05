Benevento, ecco il tifo di sempre: è bastato poco per riaccendere la miccia Al Vigorito è tornato il pubblico delle grandi occasioni. Una coesione ritrovata con la squadra

È stata una serata speciale. Non solo per il risultato importantissimo conquistato dal Benevento, ma soprattutto per l'atmosfera che si è respirata al Vigorito e che ha fatto tornare indietro nel tempo: a quando il Covid era un essere sconosciuto e la vita procedeva regolarmente senza lockdown o mascherine. Non ci soffermiamo sulle cause che hanno portato a un allontanamento della gente in questa stagione, tra l'altro già ampiamente trattate, ma è importante sottolineare come si è riaccesa una miccia che aspettava solo di essere accostata al fuoco della passione. L'apertura dei cancelli per la seduta d'allenamento prima di Ascoli è stato un primo passo che ha fatto percepire un soffio di vento diverso. I ragazzi della Sud, instancabili e colmi di amore per questi colori, hanno incitato la squadra. Le hanno detto che sarebbero stati al suo fianco anche in caso di sconfitta, chiedendo in cambio la maglia matida di sudore per impegno e attaccamento nei novanta minuti. La vittoria del Del Duca, la politica dei prezzi e il saluto prima della partenza per Venticano hanno fatto il resto, riaccendendo gli entusiasmi e portando al Vigorito più di diecimila spettatori.

Poco meno di due settimane fa, la Benevento calcistica viveva nella depressione di un settimo posto finale. Chiedeva la testa di Caserta e immaginava chissà quali scenari apocalittici in vista della prossima stagione. In un batter d'occhio è cambiato tutto ed è bastato pochissimo per far riaccendere la passione. A saperlo prima. Questa sera c'è stato un coinvolgimento totale: dalla lettura delle formazioni dell'ottimo Giovanni Gentile, con i tifosi che l'hanno accompagnato urlando i cognomi dei calciatori, fino ad arrivare all'abbraccio finale tra le parti che mostra una coesione vera. L'estasi al gol di Lapadula ha cancellato anche le tensioni degli ultimi mesi, come se fosse stato un brutto sogno e che il rapporto tra la Strega e i suoi tifosi, quello vero, sia questo qui. Un legame che potrà rivelarsi molto importante in questi play off, in particolar modo a Pisa dove ci sarà da battagliare in uno stadio in cui non mancherà la "macchia" giallorossa. Ma a questo ci penseremo domani. Adesso godiamoci una serata che finalmente ha ridato al Benevento i suoi tifosi.