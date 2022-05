Benevento, nuova seduta a porte aperte in vista del ritorno col Pisa Appuntamento a domani pomeriggio

Il Benevento ha annunciato un nuovo allenamento a porte aperte. Il grande entusiasmo mostrato ieri nel corso del match col Pisa deve essere ulteriormente alimentato, tant'è che il club giallorosso ha subito deciso di permettere ai tifosi di assistere alla seduta di domani pomeriggio. L'appuntamento è fissato alle ore 16:30. Servirà il massimo sostegno in vista del match dell'Arena Garibaldi di sabato, dove alla Strega basterebbe non perdere per accedere in finale.

Ricordiamo, inoltre, che la prevendita è già partita, con circa 400 tagliandi emessi per il settore ospiti. La vendita è destinata solo ai residenti in Campania. I tifosi sanniti di altre regioni d'Italia potranno acquistare i biglietti per gli altri settori dell'Arena Garibaldi.