I peruviani esultano per la vittoria del Benevento. Libero titola "Lapadios" Il match col Pisa è stato particolarmente seguito nella nazione sudamericana

Il match tra Benevento e Pisa è stato particolarmente seguito anche dal popolo peruviano, il quale ha tifato per i colori giallorossi ed esultato al gol del connazionale Lapadula. Un successo celebrato anche dal famoso giornale "Libero" che ha dedicato la prima pagina all'attaccante giallorosso, intitolando "Lapadios".

Lo stesso Lapadula si è affidato a Instagram per esprimere le proprie sensazioni, facendo riferimento al recente periodo difficile che ha caratterizzato la seconda parte della stagione, tra le polemiche inerenti un suo possibile addio e il successivo problema alla caviglia che l'ha tenuto fuori a lungo. Indicativo il suo post: "i tempi duri creano uomini forti. Mi piego ma non mi spezzo". L'attaccante sta trascinando il Benevento in questi play off, avendo realizzato due gol pesantissimi contro Ascoli e Pisa.