Benevento, occhio al cartellino: sono cinque i calciatori in diffida La situazione in casa giallorossa

Sono cinque i calciatori in diffida tra le fila del Benevento al termine delle gare giocate contro Ascoli e Pisa. Nei play off, come noto, bastano due cartellini gialli per far scattare automaticamente la squalifica per la partita successiva. Al Del Duca sono stati sanzionati Calò, Acampora e Improta. Nel match contro i nerazzurri di D'Angelo, invece, hanno ricevuto l'ammonizione Glik ed Elia. Con un nuovo giallo all'Arena Garibaldi, rischierebbero di saltare l'eventuale gara d'andata della finale.

Per quanto riguarda le altre partecipanti agli spareggi, si contano sei diffidati tra le fila del Brescia, tre per il Pisa e due nel Monza. L'aver giocato il turno preliminare, porta chiaramente a un rischio maggiore di squalifiche rispetto a chi è subentrato a partire dalle semifinali, come Pisa e Monza.