Pisa - Benevento, Buzzegoli: "Anche le due città stanno giocando questa gara" Il doppio ex dell'incontro: "All'Arena saranno determinanti gli episodi e l'esperienza"

Daniele Buzzegoli è uno che i play off li conosce bene, tant'è che li ha vinti sia a Pisa (stagione 2006/2007, promozione in serie B) che a Benevento in quella storica annata, la 2016/2017, che vide la Strega trionfare negli spareggi e accedere per la prima volta in serie A sotto la guida di Marco Baroni. Nonostante l'importante successo ottenuto dalla Strega al Vigorito, in vista del ritorno regna l'incertezza sulla squadra che festeggerà l'accesso alla finale:

"Sono partite che si decidono sugli episodi. Si affrontano due squadre che hanno fatto bene in campionato. Per il Pisa è stato un cammino straordinario: ha chiuso l'andata al primo posto e ha fatto bene fino alla fine, tenendo vivo il discorso relativo alla promozione diretta. Il Benevento ha commesso qualche passo falso, il finale di stagione non è stato entusiasmante, ma i play off sono arrivati con grande merito. Gli spareggi sono tutt'altra cosa, sono decisi soprattutto dagli episodi. Sono innumerevoli le variabili che influenzano la partita".

D'Angelo ha definito il Benevento come la squadra più esperta del campionato. Quanto è importante questo fattore nei play off?

"Tanto. Una squadra esperta sa leggere i momenti e in queste partite diventa un aspetto determinante. Siamo anche in un periodo dove si è poco abituati a giocare con queste temperature elevate, nonostante le gare in notturna. Un calciatore esperto sa quando deve spingere, a misurare le forze: ha più consapevolezza di ciò che deve fare".

Dopo la sfida del Vigorito, secondo te ci sarà qualche cambiamento da parte dei due allenatori?

"Non credo, non sarebbe neanche giusto. Benevento e Pisa hanno dimostrato di avere una forte identità, senza fare i conti con l'avversario. Sono due squadre forti che hanno un proprio modo di giocare. Sarà la convinzione a essere determinante".

A Benevento quando si parla di play off si ricorda sempre il vostro cammino...

"Difficile dimenticare simili momenti. Ricordo un'atmosfera fantastica in tutta la città e penso che siano le stesse emozioni che stiano provando adesso Benevento e Pisa. Quando si arriva a certi appuntamenti, scende in campo una intera città. Martedì ho rivisto un Vigorito pazzesco. Sabato ci sarà un'Arena stracolma. Questi sono i play off, partite diverse dalla normalità e che saranno decise dall'episodio, con le città che spingeranno le squadre alla vittoria".

Parlavamo di episodi e di esperienza. Lapadula sta trascinando il Benevento in questo finale di stagione. Quanto è determinante avere un calciatore del genere in rosa?

"E' una marcia in più, soprattutto nei play off. Nel 2017 il marchio ce lo mise Puscas che in quel periodo era su di giri e fece la differenza, sfruttando tutto ciò che gli passava tra i piedi. Avere un calciatore come Lapadula, determinante e di grande esperienza, non può che essere un grande vantaggio per il Benevento".