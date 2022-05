All'Imbriani un connubio da brividi: e Lapadula regala la maglia E' un momento di grande intesa tra la squadra e i tifosi in vista del ritorno a Pisa

(f.s.) Almeno 300 persone all'Imbriani, forse qualcuno in più tra gente che entrava e usciva. La squadra ha prima svolto la seduta denotando una buona condizione e mettendo in mostra belle trame con qualche gol apprezzable da parte di Acampora, Ionita, Moncini e Brignola. Dopo aver lavorato sul piano atletico hanno solo assistito alla partitella Glik e Lapadula, che si sono seduti ai margini del campo di gioco. I pezzi migliori sono stati come sempre dei giocatori più dotati tecnicamente, in primis Genny Acampora, poi Artur Ionita, a cui il mezzo riposo della partita interna contro il Pisa deve aver fatto bene e ha contribuito a fargli recuperare energie in vista della gara di ritorno di sabato. Assenti Forte, Farias, Sau, Petriccione e Insigne. Al termine della seduta, come detto, i cori da parte dei tifosi, applauditi dalla squadra. Poi tanti siparietti simpatici, dagli autografi di capitan Letizia, alla maglietta regalata da parte di Lapadula, che è stato ancora una volta uno dei più acclamati da parte della tifoseria. Un momento di grande complicità che non può che fare bene alla squadra in previsione di una partita difficilissima, ma che può condurre direttamente in finale. Il connubio può portare lontano, “insieme” si può.