Pisa - Benevento, Tello nel post gara: "Epilogo ingiusto" Il commento del centrocampista giallorosso

Nel post gara di Pisa - Benevento ha parlato il centrocampista Tello. Ecco le sue parole".

"Dopo la partita giocata in casa ci aspettavamo un risultato diverso. Non c'è nulla da rimproverare, abbiamo fatto tutto ciò che si poteva fare. Peccato. Anche il Pisa ha fatto una bella partita. Noi abbiamo cercato fino alla fine di segnare, ma la palla non è entrata. Non c'è più niente da dire. Rimpianti? Pensarci non conta niente. Oggi ci è mancato un gol. La loro marcatura è stata fortunosa".

TIFOSI - "Erano tre anni che non vedevo un Vigorito così pieno: ci ha dato una mano grandissima. Siamo tristi, ma ormai ciò che fatto è fatto".

STAGIONE PERSONALE - "Ho sempre cercato di rispondere presente ogni volta sono stato chiamato in causa. Ce ne andiamo con molta tristezza perché non credo sia giusto questo epilogo".