Si pensa già al prossimo anno: ecco chi affronterà il Benevento in Coppa Italia Prende forma il tabellone della manifestazione tricolore targata 2022/2023

La fine del campionato di serie A ha permesso di cominciare a realizzare il tabellone della prossima Coppa Italia, facilmente ricostruibile attraverso il posizionamento finale delle formazioni che compongono i due maggiori tornei nazionali secondo la riforma della competizione attuata nel triennio 2021-2024. Avendo chiuso la stagione regolare al settimo posto in serie B, al Benevento sarà assegnato il 27 nel ranking, numero che nel tabellone è associato al 22, appartenente alla compagine che si è piazzata al penultimo posto in serie A: il Genoa. L'incontro si giocherà al Ferraris e sarà valido per i Trenaduesimi di finale della manifestazione tricolore. La vincente affronterà una tra Empoli e Spal ai sedicesimi. Al momento non si conoscono le date dei match che precederanno gli Ottavi di finale. Bisogna precisare che il tabellone potrebbe subire delle modifiche in caso di mancata iscrizione di società, proprio come accaduto nella passata stagione quando il Chievo (inizialmente designata come avversaria del Benevento) fu estromesso dal professionismo, con conseguente variazione della numerazione che portò la Strega a ospitare la Spal.

Al momento ci sono ancora degli spazi vuoti che saranno colmati in seguito ai verdetti annunciati dai play off di serie B e soprattutto di serie C, i quali permetteranno di designare gli incontri nel turno preliminare.

Coppa Italia 2022/2023

Trentaduesimi di finale

Hellas Verona - Vincente turno preliminare 1

Salernitana - Parma

Spezia - Como

Perdente play off serie B - Brescia

Bologna - Cosenza

Cagliari - Perugia

Vincente play off serie B - Frosinone

Udinese - Vincente turno preliminare 2

Sassuolo - Vincente turno preliminare 3

Cremonese - Ternana

Empoli - Spal

Genoa - Benevento

Sampdoria - Reggina

Venezia - Ascoli

Lecce - Cittadella

Torino - Vincente turno preliminare 4

Teste di serie: Inter, Milan, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina, Atalanta.