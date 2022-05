Benevento, si riparte: scelto il ritiro estivo La squadra sannita andrà a Cascia

Brucia ancora la sconfitta di Pisa. La strega perde i play off e lascia la finale ai toscani che affronteranno il Monza. E' l'ultima occasione per la A. Ma non per i giallorossi che in questo campionato non hanno mai spiccato realmente il volo. La società sannita però non si lecca le ferite e pensa già al futuro. C'è subito voglia di ripartire. E' stato già deciso il ritiro estivo. Come lo scorso anno si andrà a Cascia. Stessa location. Le date però sono ancora da definire. Ci saranno le visite mediche nei primi giorni di luglio e a seguire ci sarà la partenza per la terra umbra.

Intanto la squadra riprenderà domani la preparazione: due giorni di stop dopo l'ultima partita e il ritrovo all'Antistadio Imbriani. Non è stato ancora fissato il rompete le righe.