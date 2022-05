Benevento, Vigorito: "Mantengo il mio impegno, ma non condivido le critiche" "Mai annunciato di voler vincere il campionato. Fallimento? Chi lo dice si facesse avanti"

Nell'ambito dell'evento "La Campania per il clima. Nuove idee per la sostenibilità ambientale", tenutosi questa mattina presso l'Università degli Studi del Sannio, era presente Oreste Vigorito in qualità di presidente di Confindustria. Il massimo dirigente giallorosso ha parlato anche del finale di stagione del Benevento Calcio, terminato con la sconfitta in semifinale play off col Pisa:

"Ho condiviso con i tifosi l'amarezza di un campionato che un mese fa sembrava fosse possibile vincere. E' giusto che la tifoseria sia rimasta amareggiata ed è una cosa di cui mi dispiace. Ho sempre dichiarato che sono quei momenti in cui non vorrei essere presidente perché credo che, oltre a me stesso, ho dato un dolore anche agli altri. Non condivido le critiche rispetto all'esito di un campionato che non era mai stato annunciato da parte mia come da vincere e che ha portato ancora una volta questa città, che non è stata molto vicina né alla squadra e né al presidente, a disputare ancora una volta una semifinale per la serie A. Ci tengo a precisare che quando parlo di una città che non è stata vicina, non mi riferisco alla tifoseria. Se qualcuno l'avesse dimenticato, ricordiamo che sono cinque anni che lottiamo tra serie A e B, vincendo due campionati e disputando due semifinali. Se questo è fallimento, allora tutti quelli che lo pensano facessero un passo avanti per gestire la squadra e per ottenere risultati migliori. I messaggi sono due: Vigorito mantiene il proprio impegno sempre e cerca di fare il meglio possibile, tenendo dei livelli eccellenti come dimostrato sul campo. Se si pensa che ogni volta si iscrive la squadra poi si debba automaticamente vincere, allora dobbiamo chiudere il Ciro Vigorito".