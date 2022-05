Benevento, dubbi su Caserta. Foggia riconfermato Vigorito rinnova la fiducia al diesse già al lavoro per il nuovo campionato

È tempo di riflessioni in casa Benevento. Il presidente Vigorito è stato chiaro: l'uscita dai play off non è stata un fallimento. L'obiettivo non era quello di vincere, avere avuto però più di una chance per centrarlo grazie a un campionato che si è rivelato equilibrato comporterà una attenta analisi su ciò che non ha funzionato soprattutto nel finale di stagione. Ma prima di valutare l'organico a disposizione, di puntellarlo o semmai rivoluzionarlo, bisognerà decidere se affidarlo nuovamente a Fabio Caserta. Il tecnico ha un altro anno di contratto, di fatto è l'allenatore per la prossima stagione ma nel calcio nulla può essere dato per scontato. Al termine di un campionato tutto si azzera, ma c'è una certezza nel Sannio: si ripartirà. Il patròn ha già scelto il nuovo ritiro estivo, si andrà a Cascia per il secondo anno consecutivo, l'altra certezza sarà la riconferma del direttore sportivo Pasquale Foggia. Anche su di lui sono piovute le critiche, perché le responsabilità si dividono e si condividono, ma Oreste Vigorito ha massima fiducia nell'operato del diesse che in questi ultimi anni ha messo la firma su una promozione diretta in A a suon di record e su due semifinali play off. Il direttore sportivo è al lavoro per la nuova stagione. C'è sicuramente l'importante tassello dell'allenatore ma ci sono anche altre questioni da risolvere quanto prima: le posizioni contrattuali di Paleari e di Vogliacco, entrambi di proprietà del Genoa. Per il difensore si tratta di un prestito secco, per il portiere c'è l'opzione del riscatto da parte del Benevento. È chiaro che bisognerà capire quale sarà la volontà della società ligure la cui retrocessione potrebbe aver cambiato i programmi iniziali. La Strega però ha le idee chiare su questo fronte: vorrebbe portare entrambi i calciatori definitivamente nel Sannio. Sarà il primo obiettivo targato Pasquale Foggia.