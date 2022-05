Benevento, Sau al passo d'addio: è in scadenza L'attaccante sardo è vicino a lasciare i colori giallorossi dopo tre stagioni

Sembra essere ormai imminente l'addio di Sau al Benevento Calcio. Il calciatore sardo è in scadenza di contratto e pare che non gli verrà rinnovato per la prossima stagione, rendendolo svincolato a partire dal primo luglio se in questo periodo non troverà una nuova sistemazione. L'ex Cagliari saluterebbe dopo tre stagioni vissute nel Sannio, caratterizzate da due annate vissute in serie B (di cui una vinta a suon di record) e una partecipazione nel massimo campionato italiano. C'è da dire che il suo contributo alla causa è stato caratterizzato da una curva discendente: grande protagonista nell'anno della promozione (in cui divenne anche capocannoniere della Strega con ben tredici reti), diede il suo apporto e la sua esperienza in serie A nella stagione seguente, realizzando gol di pregevole fattura come quelli al Cagliari e alla Lazio. Nell'annata appena conclusa, invece, si è visto nel girone d'andata (si ricorda una marcatura all'Ascoli) per poi sparire dai piani di Caserta nel ritorno sia per motivi fisici che per scelte di natura tecnica, tant'è che nella seconda parte è sceso in campo contro Alessandria e Como, racimolando poco più 57 minuti.

Col Benevento vanta 71 presente, impreziosite da 18 gol e 11 assist.