Benevento, Vigorito: "Fatto altro campionato di vertice, serve più equilibrio" Il massimo dirigente giallorosso: "Soddisfatti del percorso realizzato"

Porte aperte all'Istituto Tecnico Industriale Lucarelli per l'importante evento "Open Lab", organizzato in sinergia con Confindustria Benevento. Presente Oreste Vigorito che a margine dell'evento ha risposto alle domande dei giornalisti sul Benevento Calcio e in particolare sul futuro di Caserta:

"A parte che Caserta ha un altro anno di contratto. Come società siamo soddisfatti del percorso che abbiamo realizzato. Certo, come già detto c'è amarezza perché a un certo punto abbiamo visto un traguardo diverso da quello che avevamo e la concreta possibilità di raggiungerlo. L'amarezza non deve farci dimenticare che venivamo da una retrocessione, che avevamo rifondato mezza squadra con un allenatore giovane. Queste cose non possono portare a scaricare le colpe addosso a qualcuno perché eravamo vicini al paradiso e poi non siamo riusciti a raggiungerlo. Bisogna avere maggiore equilibrio, avendo la consapevolezza che per il quarto anno consecutivo si è fatto un campionato di vertice in una serie nella quale ci siamo arrivati dopo novant'anni. I sogni li realizzano i folli e voi non lo siete, anzi siete un popolo con i piedi per terra, tanto è vero che siete molto attenti sulle altre cose. State attenti anche a questo perché a volte ci si sveglia male e uno perde anche il sogno. Manteniamo la calma".