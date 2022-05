Vogliacco ai saluti? Il post social: "Spero di aver lasciato qualcosa di bello" Il centrale difensivo ha militato nel Benevento in prestito dal Genoa

Il post pubblicato sui social da Alessandro Vogliacco non lascia dormire sonni tranquilli in vista di una possibile permanenza nel Sannio. Il centrale difensivo è di proprietà del Genoa e si è trasferito la scorsa estate nel Sannio con la formula del prestito secco. Non è una sorpresa che il Benevento vorrebbe trattenerlo, provando a prelevarlo a titolo definitivo dai grifoni. Pochi minuti fa è arrivato il post su Instagram, dove ha voluto ringraziare tutta la realtà giallorossa. Semplice riconoscenza o messaggio d'addio? Ecco il testo:

"Semplicemente grazie, grazie a tutte le persone e a tutti i tifosi che mi sono stati vicini in questa stagione calcistica, grazie ai miei splendidi compagni, insieme a voi mi sono sentito parte di una famiglia, insieme abbiamo sofferto e passato momenti che porterò semore con me. Grazie alla società e alla gente che lavora nel Benevento, non mi avete mai fatto mancare niente! Spero di aver onorato i colori di questa città nel bene e nel male, ogni volta che sono sceso in campo ho provato a farlo con l'entusiasmo di chi gioca la sua prima partita e con la responsabilità di un veterano. Spero di aver lasciato qualcosa di bello in tutti voi... grazie, Alessandro".