Acampora: "Ripartiamo più forti di prima" E' il sentimento che alberga forte nell'animo dei giallorossi che vogliono il riscatto

Appena sabato scorso il Benevento usciva sconfitto dall'Arena Garibaldi e accantonava i suoi sogni promozione. Sembra passato un secolo, invece è solo una settimana fa. La squadra è ancora all'Antistadio ad allenarsi, aspettando probabilmente la prossima settimana per il “rompete le righe”. Anche i giocatori ci hanno messo un po' di tempo per assorbire la delusione e giorno per giorno si leggono gli interventi sui social dei protagonisti in giallorosso, segnati dall'amarezza e dalla voglia di rifarsi. L'ultimo in ordine cronologico è stato Genni Acampora, fine centrocampista della Strega, uno dei giocatori più positivi della stagione, anche lui arrivato purtroppo col fiato corto nel terribile finale. “Non doveva finire così – scrive – Non è andata come tutti noi volevamo, ma è stata una stagione molto intensa, che strada facendo si è colorata sempre più di giallorosso. Ora dobbiamo farne tesoro per ripartie insieme più forti di prima”. Un intento che in tanti hanno espresso in questo momento di grandi polemiche. Si può ripartire bene, c'è una base tecnica di grande valore.