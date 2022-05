Addio Vigorito, la nota degli Stregoni del Nord: "Ci continui a regalare sogni" "Una storia d'Amore così intensa non può finire per una parte infinitesimale della tifoseria"

Nota stampa degli Stregoni del Nord dopo l'annuncio dell'addio di Vigorito alla guida del Benevento:

Caro Presidente una storia d'Amore cosi grande ed intensa non può finire per un qualcosa che rappresenta una parte infinitesimale della tifoseria e della città di Benevento. Noi come Stregoni del Nord le saremo sempre grati per aver portato in auge il nome e i colori di Benevento in tutto il mondo. E siamo sicuri che come sempre ci ha detto finché ci saranno tifosi a cui portare gioia non ci avrebbe mai lasciato. Ci continui a regalare sogni, quei sogni che non osavamo nemmeno sognare ma che sono divenuti realtà. La nostra fiducia e il nostro supporto restano immutati ed incondizionati speranzosi che si possa continuare a divertirsi insieme in quel clima mistico e surreale con il " Dio del vento" che soffia ancora verso la nostra amata Strega facendola volare verso traguardi mai raggiunti.