Ternana, solidarietà a Vigorito, Bandecchi: "Fatto tanto senza ricevere niente" Il presidente delle fere: "Spero ci ripensi, ma lo capisco"

Anche il mondo del calcio esprime solidarietà a Oreste Vigorito. Il presidente della Ternana Bandecchi, attraverso una diretta Instagram, ha parlato così della decisione del massimo dirigente giallorosso di lasciare il Benevento:

"Il calcio chiede tanto e non dà niente, purtroppo. Questa è la verità. Le persone serie, che i soldi se li guadagnano lavorando, lo sanno benissimo. Il calcio è un mondo in cui guadagnano gli allenatori, i direttore sportivi e un botto i calciatori. I presidenti, invece, danno la gioia alle tifoserie e non ricevono nulla in cambio. Vigorito è stato un grande del mondo de calcio. Spero che ci ripensi, ma io comunque lo capisco. Dopo ciò che ha fatto fino ad oggi, non ha avuto in cambio niente. Come non hanno in cambio niente tanti altri presidenti onesti, che non fanno magie nel mondo del calcio“.