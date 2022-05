Mastella a Ottogol: "Venerdì incontro con Vigorito, mi auguro un ripensamento" Il primo cittadino: "Dovrà convincersi da solo. I bambini gli diano affetto e vicinanza"

Il sindaco Mastella è intervenuto nel corso della trasmissione di ieri di Ottogol, parlando della situazione relativa al Benevento Calcio in seguito all'addio di Vigorito. I due si incontreranno venerdì per il possibile passaggio di consegne, ma il primo cittadino spera in un esito diverso:

"Mi auguro che ci sia un ripensamento. Ormai nel mondo del calcio ci sono due categorie di persone: quelle che fanno affarri e quelle che operano con grande passione, senza ricevere nulla in cambio. Tra questi c'è Vigorito. Venerdì ci vedremo. Inviterei i ragazzi e i bambini della città a scrivergli per sollecitarlo a restare. Dovrà pensarci rispetto all'affetto maturato negli ultimi giorni. Mi ha detto che mi avrebbe consegnato la società pulita da ogni incombenza, ma non potrò fare altro che restituirgliela".

"A volte si è lasciati soli, questo sgomenta. Mi rendo conto e capisco la delusione e l'amarezza che possono essere procurate sul piano della propria intimità e che porta a dire "chi me lo fa fare se non c’è una forma di vicinanza accentuata?". Dobbiamo fare tutti il massimo possibile, componendo il puzzle che possa fargli recuperare la serenità e la voglia, continuando a fare le cose splendide degli ultimi anni".

"Qualunque cosa succederà, Vigorito si comporterà da gentiluomo perché la società sarà pulita da tutto. Non è una ipotesi a cui voglio pensare perché c'è ancora un dialogo aperto e mi parrebbe una cosa fuori posto. Spero che la piega vada nel verso giusto. Non ho motivi di certezza per esprimere una previsione, ma cercherò di fare quanto è in mio potere anche se non devo essere io a convicerlo, dovrà farlo da solo. Dobbiamo essere più attenti. La serie B è un grande risultato per una realtà come la nostra, mentre la serie A è un qualcosa di eccezionale. Speriamo di ripartire da una squadra di giovani di talento, in un campionato che si prevede difficile con squadre autorevoli. Dovremo affrontarlo in maniera gioiosa".