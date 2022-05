Lapadula si gioca i Mondiali Il centravanti giallorosso domenica gioca in amichevole contro la Nuova Zelanda

Gianluca Lapadula ha raggiunto i compagni di squadra della nazionale peruviana a Barcellona. Domenica 5 giugno alle 17,30 allo stadio Corrnellà-El Pratt di proprietà dell'Espanyol (capienza di 40mila spettatori), affronterà in amichevole la nazionale della Nuova Zelanda. Si tratta di un test in preparazione alla sfida che ci sarà contro la vincente tra Australia ed Emirati Arabi (la gara si disputerà martedì 7 giugno) a Doha in Qatar. Il Perù attende di conoscere dunque l'ultimo avversario per l'accesso ai Mondiali che dovrà cercare di battere lunedì 13 giugno alle 20 a Doha. Se i peruviani riusciranno a vincere, Lapadula sarà l'unico italiano a partecipare ai Mondiali.