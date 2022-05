Vigorito vicino al Potenza: una bufala Notizia falsa quella che sta circolando in queste ore

Una bufala. Una notizia falsa. Di quelle che non fanno bene. Soprattutto in un momento difficile per il calcio sannita. All'indomani delle forti e sconcertanti dichiarazioni del presidente Vigorito di voler lasciare il Benevento, parte da Potenza l'ipotesi dell'ingresso del patròn giallorosso nella nuova società targata Macchia. L'imprenditore che opera nell'editoria e nell'eolico è sicuramente in ottimi rapporti col presidente “dimissionario” del Benevento, ma da qui a pensare a un interessamento per il Potenza ce ne passa. Notizia che va smentita subito. Notizia che potrebbe creare un ulteriore malcontento nella città sannita già piegata dalle ultime vicissitudini. Resta il silenzio del patròn, è forte la volontà di un intero popolo, con a capo la Curva Sud, di mobilitarsi per convincerlo a tornare sui suoi passi, è certo l'incontro che si terrà tra Vigorito e il sindaco Mastella venerdì mattina. Il resto è noia. Vigorito non acquisterà le quote della società rossoblù che tra l'altro sta vivendo giornate intense proprio per via della cessione e dell'ingresso come socio di maggioranza dell'imprenditore Donato Macchia.