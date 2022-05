Novantatré anni racchiusi in un messaggio: la richiesta di Minocchia a Vigorito Il pensiero della figlia del primo presidente della storia del Benevento

Un messaggio importante, che giunge direttamente da chi ha dato il via alla storia del calcio cittadino. Rita Minocchia, figlia del primo presidente del Benevento Francesco Minocchia, ha inviato un pensiero particolarmente sentito a Oreste Vigorito. Una "corrispondenza" significativa e simbolica perché racchiude oltre novant'anni di storia, come un cerchio che si chiude e che chiede una sola cosa: la continuità del Benevento Calcio attraverso Vigorito. Tra i due non mancano stima e affetto, come il gradito omaggio della Minocchia fatto lo scorso inverno con quella vistosa sciarpa giallorossa che per tante settimane si è vista attorno al collo del massimo dirigente e che ha portato anche fortuna, per chi crede nella scaramanzia, alle sorti della Strega. Il messaggio, di seguito proposto, è molto significativo e rispecchia lo stato d'animo di tantissimi sanniti:

Carissimo Presidente Vigorito, dopo tutti gli appelli accorati a lei rivolti ieri sera durante la trasmissione, io non penso che lei possa restare insensibile! Ho visto lacrime vere e sincere, bambini ed anziani addolorati,addirittura c'è chi, e cito testualmente ha detto "darei dieci anni della mia vita pur di vedere un ripensamento del nostro amato Presidente".

Sono frasi forti che toccano davvero il cuore, frasi da pelle d'oca. Poi Presidente lei per sedici anni ha fatto a meno delle Istituzioni locali, anzi da solo ha anche superato diversi ostacoli! Quindi La prego, dimostri superiorità e si lasci coinvolgere dal vero calore del popolo sannita. Non ricordo mai che un Presidente di una squadra abbia avuto tanto affetto e stima come Lei. Nella speranza che tutto possa tornare come prima cordialmente La saluto.

Rita Minocchia Liuzzi