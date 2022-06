Gens Samnites: "Mastella si mobiliti seriamente per il Benevento" Il Club manifesta le sue perplessità: "stavolta non basta la solidarietà, serve un piano d'azione"

Dal Cliub Gens Samnites arrivano alcune perplessità sul modo in cui il sindaco Mastella sta approcciando la situazione della crisi apertasi dopo le dimissioni del presidente Vigorito. Preoccupazioni che sono esternate in un comunicato stampa che pubblichiamo interamente.

"Il club ufficiale Gens Samnites aderisce all’appello della Curva Sud per una mobilitazione generale della tifoseria prevista stasera alle 20.00 allo Stadio Ciro Vigorito, ovvero alla vigilia dell’importante incontro tra il nostro amato Presidente Oreste Vigorito ed il sindaco Clemente Mastella. Nel contempo, manifesta la propria fortissima preoccupazione per le modalità con cui il sindaco di Benevento sta affrontando questa crisi, mettendo al centro dell’attenzione un piccolo gruppo di tifosi che hanno commesso l’errore di gioventù di interpretare nel modo più sbagliato possibile le recenti parole di Vigorito sul rischio di perdere il sogno calcistico giallorosso. Signor Sindaco, noi l’abbiamo ascoltata bene ieri sera, nelle trasmissioni televisive Ottogol e Breaksport, ed abbiamo colto nelle sue parole l’ennesima presa di distanza dal vero cuore del problema, che è il rapporto tra il Benevento Calcio ed il Comune che Lei rappresenta. Comprendiamo la complessità della situazione giuridico-burocratica, ma questa volta non basteranno le solite parole di solidarietà e sostegno morale che Lei ha già iniziato a dispensare, per fare recedere il Presidente Vigorito dalla sua decisione di mettere il titolo sportivo nelle sue mani. Questa volta è necessario che Lei metta in campo tutte le sue risorse e le sue capacità politiche per elaborare un piano di azione che possa farci uscire da questa “impasse”. Un piano serio, credibile e soprattutto in linea con i tempi di programmazione e controllo che richiede la gestione di una società di calcio professionistica come la nostra. Altrimenti, Lei rischia di passare alla storia di questa città come l’uomo politico che ha perso dall’occhiello il fiore più bello che è stato creato negli ultimi tre lustri".