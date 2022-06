Vigorito romperà il silenzio: lunedì il suo intervento Alle 18.30 il presidente sarà in diretta su Ottochannel, canale 696 del digitale terrestre

Ancora due giorni di attesa per il popolo giallorosso. Oreste Vigorito ha deciso di rompere il silenzio e di parlare ai suoi tifosi. Lo farà lunedì alle 18.30 su Ottochannel, canale 696 del digitale terrestre. Non sarà quindi una conferenza stampa ma un messaggio "in diretta" che il presidente vorrà indirizzare senza filtri alla tifoseria e a tutta la Provincia. E' evidente che l'intento è quello di fare chiarezza sulla sua posizione dopo le dimissioni di una settimana fa. Forte la reazione dei tifosi, emozionante la manifestazione organizzata dalla Curva Sud, chiarificatore l'incontro con il sindaco Mastella. Manca solo il suo intervento per completare il mosaico e per capire finalmente quale sarà il futuro del Benevento Calcio.