Benevento, grande attesa per le dichiarazioni di Vigorito In città c'è fermento. Domani si delineerà il futuro societario giallorosso

L’attesta finalmente sta per finire. Oreste Vigorito tornerà a parlare e lo farà attraverso le telecamere di Ottochannel 696. L’appuntamento è fissato a domani, con inizio alle 18:30. L’incontro col sindaco Mastella ha fatto emergere la volontà di iscrivere il Benevento al prossimo campionato di serie B, facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti gli amanti della Strega. Il primo cittadino non si è sbottonato sulle future intenzioni di Vigorito e questo rappresenta un grosso nodo, oggetto di preoccupazione per i più, ma che verrà sciolto proprio domani sera dallo stesso massimo dirigente che ha deciso di parlare alla piazza sfruttando la diretta televisiva.

SETTIMANA DIFFICILE – Gli ultimi sette giorni non sono stati affatto semplici. L’annuncio dello scorso 28 maggio ha allarmato una intera città, rendendo l’addio di Vigorito l’unico argomento di discussione. Si è creato anche un fastidioso “faccia a faccia” con il luogo del confronto, a volte anche acceso, rappresentato dai social, tra coloro (la maggioranza) che sostengono a prescindere il massimo dirigente e chi, invece, la pensa in maniera diversa. Molto importante l’iniziativa della Curva Sud che ha rimarcato la propria presa di posizione, sottolineando attraverso un comunicato i meriti della gestione Vigorito che hanno definito “incontrovertibili”, chiedendo subito al presidente l’inizio della campagna abbonamenti. La manifestazione d’affetto che si è vista giovedì sera allo stadio è stata da pelle d’oca, segno della vicinanza della piazza alla società e alla gratitudine che si è alimentata nel corso degli anni.

FUTURO – C’è da dire che Vigorito ha mantenuto un certo impegno per il Benevento. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro con Foggia e Caserta per discutere di quanto accaduto e anche per rasserenare gli animi, fermo restando che la situazione sarà molto più chiara dopo la diretta televisiva di domani. La squadra venerdì pomeriggio ha sostenuto l’ultimo allenamento in città, con il ritrovo che è fissato tra un mese. C’è da dire che fino a quando non parlerà Vigorito, di calcio se ne discute con poca voglia in città. Il tarlo, nonostante le rassicurazioni sull’iscrizione in serie B, è rappresentato proprio dalle intenzioni del massimo dirigente.

SERIE B – Intanto si aspetta la ventesima squadra che definirà la nuova serie B. Questa sera è in programma la finale d’andata dei play off tra Palermo e Padova, con il ritorno che si giocherà il 12 giugno. Confermato il tabellone della Coppa Italia, con il Benevento che affronterà ai trentaduesimi di finale il Genoa in trasferta. L’incontro probabilmente si giocherà prima dell’inizio del torneo cadetto, in programma il 13 agosto. I primi appuntamenti della nuova stagione sono delineati, in attesa del calendario. Resta da capire, come più volte detto, cosa spetterà al Benevento sul fronte societario, con gran parte della piazza che incrocia le dita per la continuità della gestione Vigorito.