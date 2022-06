Lapadula sempre in gol: fa centro anche col Perù Dopo le reti nei play off all'Ascoli e al Pisa, il Bambino delle Ande continua ad essere decisivo

E' un abbrivio che non accenna a fermarsi. Gianluca Lapadula ha ancora segnato: ennesimo 1 a 0, ennesima vittoria firmata dal “bambino delle Ande”. Stavolta era con la maglia “blanquirroja” del Perù e non con quella giallorossa del Benevento, impegnato questo pomeriggio a Barcellona, nello stadio dell'Espanyol, nell'amichevole contro la Nuova Zelanda. Al minuto 69' si è fiondato come un rapace su un pallone passato dietro con leggerezza verso il portiere neozelandese, ha vinto il rimpallo ed ha depositato in rete. E' stato il gol della vittoria del Perù, seguito a Barcellona da una folla oceanica. Dopo il gol il tecnico lo ha sostituito con Santiago Ormeno, per preservarlo in vista dello spareggio per i mondiali. L'amichevole era di preparazione proprio per la sfida che il Perù dovrà sostenere contro la vincente tra Australia ed Emirati Arabi, lo spareggio che si giocherà martedì 7 giugno. La sfida decisiva tra Perù e vincente lo spareggio è prevista a Doha in Qatar lunedì prossimo 13 giugno.