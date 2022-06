Coda sceglie il suo "erede": "Sarà Francesco Forte" L'ex centravanti giallorosso vota per l'attaccante romano del Benevento sul trono dei bomber

“Il mio erede? E' Francesco Forte”. Massimo Coda non ha dubbi, dopo aver vinto per la seconda volta il titolo di capocannoniere della serie B vuole finalmente godersi una stagione nella massima serie ed ha indicato in un'intervista rilasciata alla Gazzetta chi potrebbe vincere al suo posto il prestigioso “Premio Paolo Rossi” riservato appunto al capocannoniere del torneo cadetto. Non si è dimenticato del suo vecchio compagno di reparto alla Salernitana, Alfredo Donnarumma, che guiderrà ancora l'attacco della Ternana, ma ha specificato che il suo preferito è il centravanti giallorosso. Un buon auspicio anche per il nuovo campionato del Benevento, che sui gol di Forte ci conta, eccome.